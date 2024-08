Atacante espanhola Jenni Hermoso diz que Brasil ‘não joga futebol’ e recebe críticas nas redes sociais

Atleta criticou a cera e o estilo de jogo da equipe de Arthur Elias; torcedores brasileiros foram ao seu perfil no Instagram para tirar sarro e comemorar classificação para a final

Kiko Huesca/EFE A atacante Jenni Hermoso é uma das principais jogadoras da Espanha



Após a derrota por 4 a 2 para o Brasil na semifinal das Olimpíadas de Paris-2024, a atacante espanhola Jenni Hermoso criticou o desempenho da equipe brasileira. Em entrevista à rádio espanhola Cadena Cope, Hermoso desdenhou da seleção canarinho, afirmando que, na sua opinião, o time comanado por Arthur Elias não pratica um bom futebol. “[É decepcionante] Que te metam quatro gols uma equipe que não joga futebol. Mas, no final, o que contam são os gols”, lamentou a atleta, uma das principais da Espanha. “Não jogamos nosso futebol. Gostei do nosso segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival.”

Hermoso destacou que a equipe espanhola cometeu falhas e não conseguiu exibir seu melhor jogo, especialmente com o placar de 4 a 2 contra. Ela também criticou o que considerou ser uma estratégia de “cera” por parte do Brasil, que, segundo ela, usou táticas para ganhar tempo. A partida teve acréscimos prolongados, com o segundo tempo terminando 17 minutos além do previsto. “Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo. Para elas, isso valeu. Não acho que isso é futebol. Mas elas estão na final e nós vamos pelo bronze”, declarou a espanhola.

A resposta de Hermoso gerou uma forte reação nas redes sociais. A jogadora espanhola recebeu diversas críticas de torcedores brasileiros em seu perfil no Instagram, incluindo comentários provocativos, como o de Diego Tardelli, ídolo do Atlético-MG. “Sorte que a Formiga não jogou. O choro é livre”, caçoou Tardelli. A resposta da seleção brasileira veio através de uma postagem nas redes sociais. O perfil oficial da seleção feminina publicou fotos da vitória com a mensagem: “O jogo é jogado e o lambari é pescado. Jogando futebol”. É uma referência a um ditado popular que ressalta que o resultado só é definido ao apito final, independentemente do favoritismo. O Brasil disputará a final olímpica contra os Estados Unidos, enquanto a Espanha disputará a medalha de bronze contra a Alemanha.

Veja a réplica da seleção brasileira

O jogo é jogado e o lambari é pescado. 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗳𝘂𝘁𝗲𝗯𝗼𝗹! 😉🇧🇷 📸 Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/a88iBXRANe — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 6, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

