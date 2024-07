Atleta holandês condenado por estupro é vaiado e derrotado na estreia das Olimpíadas

Steven van de Velde e Matthew Immers foram derrotados pelos italianos Ranghieri e Carambula

O atleta holandês Steven van de Velde, condenado por estupro de uma menor, estreou com derrota nos Jogos Olímpicos de Paris e foi recebido com uma mistura de vaias e aplausos. Ele e seu parceiro Matthew Immers, enfrentaram os italianos Ranghieri e Carambula, mas não conseguiram obter a vitória, perdendo a partida por 2 sets a 1. Durante os Jogos Olímpicos, van de Velde optou por não se hospedar na Vila Olímpica e não mantém contato com a equipe holandesa. Além disso, ele não irá conceder entrevistas durante o evento. O atleta se referiu ao incidente que o levou à condenação como “o maior erro da minha vida”, demonstrando arrependimento pelo ocorrido. A condenação ocorreu em 2016, quando ele foi acusado de ter relações sexuais com uma menina de apenas 12 anos na Inglaterra. O caso voltou à tona após sua classificação para os Jogos, onde competiu ao lado de um dos melhores duplas da Holanda.

