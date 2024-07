Carol e Bárbara, do vôlei de praia, dominam jogo e estreiam com vitória nos Jogos Olímpicos

Brasileiras venceram japonesas por 2 a 0 com parciais de 21 a 12 e 21 a 19

Carol e Bárbara, da seleção feminina de vôlei de praia, estrearam nas Olimpíadas de Paris com vitória de por 2 a 0 sobre as japonesas Akiko e Ishi. Com domínio total da partida, elas fizeram um jogo bom e souberam aproveitar os erros das adversárias. No primeiro set, o Brasil dominou a partida, chegou a vitória com uma diferença de 9 bolas. A partida terminou 21 a 12. As japonesas enfrentavam dificuldades e cediam pontos para as brasileiras em seus erros. Já no set final, Akiko e Ishi vieram mais ofensivas, e deixaram o jogo mais equilibrado. A melhora das japonesas se vê no resultado do segundo set: 21 a 19. Porém, para a dupla do Brasil conseguir matar a partida, foram necessárias 3 set points. Carol e Bárbara são as 5ª colocadas no ranking mundial e estão no Grupo E nas Olimpíadas de Paris. Está é a primeira vez que Carol está disputando os jogos, enquanto Bárbara está em sua segunda participação. Ela foi prata na Rio 2016. Elas voltam a quadra na próxima terça-feira (30) às 11h (horário de Brasília), e enfrentam Paulikiene/Raupelyte, da Lituânia.