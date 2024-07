Atletas brasileiros começam a chegar em Paris para os Jogos Olímpicos

Delegações do Brasil optaram por chegar mais cedo a capital francesa para se adaptar ao espírito olímpico

Reprodução/RedesSociais e CBFTV Delegações do Brasil começam a chegar em Paris para as Olimpíadas



Falta uma semana para o início dos jogos de Paris 2024, e os atletas brasileiros já começaram a chegar na Vila Olímpica. Algumas delegações optaram por aterrissar na França com antecedência para já ir se adaptando ao espírito olímpico. Ginástica Olímpica – composta por Ginástica Artística, Ginástica Rítmica e Ginástica de Trampolim, Vôlei Feminino e Masculino, Futebol Feminino e Judô já estão em terras francesas para participarem dos Jogos Olímpicos. A cerimônia de abertura está marcada para sexta-feira (26), mas na quarta-feira (24) algumas modalidades já começam a competir. O Brasil estreia na competição já na próxima quinta-feira (25) com Handebol, às 9h, e Futebol, às 14h. Confira as delegações brasileiras que já estão em Paris.

Futebol feminino

Em busca do ouro, já tendo batido na trave duas vezes, em 2004 e 2008, a seleção feminina de futebol chegou a Paris na quinta-feira (18) e já teve comemoração do aniversário de Gabi Portilho. A jogadora recebeu o carinho de suas colegas e da comissão técnica. A comemoração se deu durante o jantar da delegação em Bordeaux, onde a equipe se concentra para a disputa dos Jogos Olímpicos. Brasil estreia no dia 25 de julho contra a Nigéria. Nesta sexta a equipe fez o seu primeiro treino no centro de treinamento Edouard Stehelin.

Vôlei

A seleção brasileira feminina e masculina de vôlei já estão em Paris. As duas equipes são apostas para ouro e a ideia de chegar o mais cedo possível à capital francesa é para que as atletas consigam sentir quanto antes o clima olímpico. Na primeira fase das Olimpíadas, as meninas, que integra o grupo B, ao lado de Polônia, Japão e Quênia, fazem sua estreia contra as quenianas, no dia 29, às 8h (de Brasília). O masculino, por sua vez, estreia no dia 27 e também estão no grupo B, ao lado de Polônia, Itália e Egito. “Estamos vindo para um dos compromissos mais importantes que treinamos par esse momento. Chegou a hora precisamos valorizar muito estar aqui representando nosso país e povo. Estamos recebendo energia por onde passamos e sabemos da responsabilidade que temos”, disse José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei.

Quem também expressou o sentimento de estar nos Jogos de Paris, foi Gabi, a ponteira da seleção feminina de vôlei. “Estamos muito animadas e tenho certeza que esse time vai brigar por medalha, viemos aqui para isso. Passamos por um ciclo importante e chegamos fortalecidos. Sabemos que os jogos não vão ser fáceis, mas vamos conseguir nos prepara bem”, disse.

Judô

Parte da seleção brasileira de Judô embarcou na quinta para Paris, e também já está por ali. Dois atletas olímpicos buscam conquistar mais uma medalha: Daniel Cargnin e Rafaela Silva. “Sentimento especial. Estou no meu terceiro Jogos Olímpicos e já na credencial dá para sentir a adrenalina. Fomos bem recebidos com muito carinho, todo mundo doido para o início dos jogos e isso anima e incentiva”, disse a atleta que foi com o look especial para Paris. Trançou os cabelos para ficar com cara de mal, mas deixou um coração para representar toda a nção brasileira dentro do tatame.

Mas, com eles também foram: Michel Augusto, da categoria 60kg, e Natasha Ferreira, dos 48 kg. “Sensação indescritível sonho que está se realizado, desde que comecei o judo sempre sonhei com isso, é uma sensação muito boa, ver outros atletas de outras modalidades embarcando com o mesmo objetivo que estamos indo é uma sensação indescritível”, disse Michel. Natasha falou da emoção em disputar a primeira Olimpíadas. “Estou muito feliz por concretizar o que estou treinando. Estou indo lá buscar minha medalha e concretizar com a medalha tudo o que velho treinando e fazendo”, contou.

Ginástica artística

Ginástica de Trampolim

Ginástica Rítmica