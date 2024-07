Atletas britânico agitam multidão durante cerimônia de abertura ao reproduzirem cena de ‘Titanic’

Saltador de trampolim Tom Daley e a remadora Helen Glover deram um toque de simpatia no evento e foram ovacionados pelo público

Reprodução/X/@olympics saltador de trampolim Tom Daley e a remadora Helen Glover



O saltador de trampolim Tom Daley e a remadora Helen Glover, ambos britânicos, fizeram uma referência ao filme “Titanic” durante o desfile da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Em um evento prejudicado pela chuva, que fez com que muitos dos atletas usassem capas e em vez dos uniformes oficiais nos barcos que desfilaram pelo rio Sena, Daley e Glover deram um toque de simpatia. Ele, um ícone da população LGBT+, assumiu a posição de Rose na proa do barco da delegação britânica, enquanto ela o segurava com os braços como Jack no filme dirigido por James Cameron. A delegação britânica foi uma das maiores entre as 205 que participaram da cerimônia de abertura. O desfile ao longo do rio foi aberto pela Grécia, como é tradição, seguida pela delegação de refugiados, que recebeu um dos aplausos mais altos quando a chuva ainda não havia começado a cair. A multidão de 600 mil pessoas começou aplaudindo os vários barcos, mas as palmas diminuíram à medida que a chuva ficava cada vez mais forte.

*Com informações da EFE

Publicado por Sarah Américo