Atletas fazem gelo na cabeça e usam ventilador portátil para espantar onda de calor em Paris

Agência meteorológica francesa emitiu um aviso meteorológico de ‘alerta amarelo’;

Reprodução/Instagram/@thiagomonteiro94 e @_brunatakahashi Bia Haddad, do tênis e Bruna Takahashi, do tênis de mesa



Apesar da chuva na cerimônia de abertura nos Jogos Olímpicos de Paris, que ocasionou no adiamento da disputa do skate masculino e algumas partidas de tênis, nos últimos dias o que tem se visto em Paris são as altas temperaturas. Uma forte onda de calor proveniente do sul da França atingiu a capital francesa, que registrou 35ºC nesta terça-feira (30). Para espantar o calor, os atletas têm feito gelo na cabeça, como as tenistas Bia Haddad e Luisa Stefani, e optador por ventilador portátil, como a mesa tenista Bruna Takahashi. Na Vila Olímpica, os atletas sofrem sem ar-condicionado, já que os quartos foram entregues sem este utensílio pela organização, mencionando a questão da preocupação ambiental. A agência meteorológica francesa emitiu um aviso meteorológico de “alerta amarelo” para onda de calor. É o segundo de quatro níveis, com temperaturas elevadas que deverão se manter durante toda a semana. O aviso aconselha as pessoas a “estarem atentas” quando praticam esporte ou atividade física ao ar livre.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As altas temperaturas podem atrapalhar a performance dos competidores, principalmente nas arenas abertas. A última edição da Olimpíada, em Tóquio, foi a mais quente da história, com média de 28,9ºC. No domingo (28), durante apresentação de Rayssa Leal, na arena de skate montada provisoriamente na Praça da Concórdia. Os termômetros marcaram 26ºC, mas a sensação térmica era bem superior. O sol ardia e quase não ventava. A arena de esportes radicais virou uma estufa, bem como o Estádio Torre Eiffel, que recebe os jogos de vôlei de praia. O calor passou a ser mais intenso na segunda-feira (29) e passou a provocar queixas nos atletas e turistas que estão na Cidade Luz para os Jogos. Os termômetros de Paris marcaram 30ºC. Foi desgastante, por exemplo, para as canadenses Melissa Paredes e Brandie Wilkerson e para as paraguaias Giuliana Poletti e Michelle Amarilla jogarem vôlei de praia sob o sol escaldante na partida que a reportagem acompanhou. Segundo o comitê organizador, existem planos de contingência para algumas modalidades e palcos de competição, bem como limites específicos que adiariam algumas disputas se forem atingidos os limites de temperatura.

Franceses relataram que segunda foi um dos dias mais quentes de 2024. E a temperatura subiu ainda mais nesta terça, alcançando 35ºC, aproximadamente 8°C acima da média para esta época do ano, tornando algumas competições mais desafiadoras para os esportistas. Houve, segundo os parisienses, apenas mais dois ou três dias tão quentes como esses no ano. Para sobreviver ao calor, o público tem apelado para bonés, óculos de sol, roupas leves e usando leques para se abanarem no Estádio Torre Eiffel, onde está sendo realizado o vôlei de praia. O calor não será apenas um problema para os atletas. Foram instalados cerca de 300 bebedouros de água em Paris para que os espectadores possam manter as suas garrafas cheias e evitar a desidratação.

Também estão disponíveis áreas com sombra para os visitantes se protegerem do sol. Paris é uma cidade bastante arborizada, mas não são muitos os estabelecimentos que são climatizados. Apenas os maiores restaurantes e redes de supermercados e farmácias dispõem de aparelhos de ar-condicionado. No transporte público, os passageiros ganham água, leque e chapéus. Um total de 2,5 milhões de garrafas de papelão reciclável serão distribuídas em 70 estações de metrô e trem regional e mais 19 pontos de ônibus da cidade, segundo as autoridades locais, que também recomendam que os turistas usem filtro solar, por meio de avisos via mensagens de texto escritas em francês e inglês e em painéis das estações de trem e metrô.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo