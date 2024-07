Canoagem Slalom: Ana Sátila e Pepê Gonçalves avançam sem dificuldades às semifinais

Disputa feminina da C1 está marcada para quarta-feira, enquanto as duas etapas para quinta-feira

Alexandre Loureiro/COB Ana Sátila e Pepe Gonçalves, da canoagem slalom



A brasileira Ana Sátila conquistou mais uma marca importante nas Olimpíadas de Paris, avançou para semifinal da canoagem slalom C1 dois dias depois de ter chagado a final do K1. Pepê Gonçalves, que não tinha conseguido chegar à final do C1, que não é sua especialidade, também garantiu sua vaga na próxima fase. A semifinal e a final do C1 feminino da Olimpíada francesa acontecem nesta quarta-feira, enquanto as duas etapas do K1 masculino estão marcadas para quinta-feira. Ana Sátila avançou na sétima posição. O melhor desempenho da brasileira aconteceu na segunda tentativa, em que ela não teve punição e terminou em 105s16. Pepê Gonçalves terminou a fase de classificação do K1 na oitava posição, com 86s64. O canoísta brasileiro tem 31 anos e duas Olimpíadas no currículo Foi semifinalista no K1 nos Jogos de Tóquio, em 2021, e sexto colocado no Rio-2016.

*Com informações do Estadão Conteúdo