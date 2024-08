Ator que participou de ‘GOT’ conquista medalha de ouro em Paris 2024

Daniel Wiffen tinha apenas 12 anos quando foi figurante da série norte-americana e foi campeão nos 800m livre da natação olímpica

Jonathan NACKSTRAND / AFP Daniel Wiffen é o primeiro nadador irlandês a levar o ouro na natação masculina



Nem só de medalhas de ouro e esportes o irlandês Daniel Wiffen vive. O nadador, que conquistou um ótimo resultado para a equipe irlandesa, na última terça-feira (30) e garantiu a medalha histórica para o país na categoria, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Antes disso, quando Wiffen tinha apenas 12 anos, participou como figurante da série de sucesso “Game of Thrones”. No capítulo “As Chuvas de Castamere”, que foi gravado em 2011, mas somente exibido em 2013. Outra curiosidade é que a irmã de Wiffen, Elizabeth, também participou como figurante da série, sendo Neyela Frey, neta de Walder Frey, um personagem de destaque do seriado.

Agora, 13 anos depois, o nadador participou de um momento de glória, quando nadou os 800m livre em 7min38s19, recorde olímpico. Wiffen deixou para trás o norte-americano Bobby Fink e o italiano Gregorio Paltrinieri, em uma disputa emocionante, com apenas um segundo de diferença entre primeiro e o terceiro colocado.

Irlanda tinha apenas uma medalha de bronze, conquistada por Mona McSharry, nos 100m peito.