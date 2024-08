Medina supera João Chianca e avança para as semis do surfe

Quartas foi marcada por disputas entre dois brasileiros; Chumbinho terminou a bateria com 9.33 contra 14.77 do surfista de 30 anos

William Lucas/COB Gabriel Medina derrota João Chianca nas quartas do surfe



As quartas de final do surfe masculino nas Olimpíadas de Paris ficaram marcadas por uma disputa entre dois brasileiros: Gabriel Medina e João Chianca. Independente de quem ganhasse, já colocaria o Brasil em uma disputa por medalhas, resta saber se será ouro, prata ou bronze. Gabriel deu início a bateria com um tubo com cut back de finalização. Consegue um 6.67 e 0.50 em uma onda na sequência. Chumbinho tentou pegar sua primeira, mas desequilibrou e perdeu a preferência, mesmo assim, somou 0.20. Foi para outra onda e conseguiu dois drops, somando 2.23, enquanto Medina aproveitou um tubo em outra onda para aumentar sua pontuação para 8.10, fazendo a melhor nota da bateria até então e do dia, e subindo a pontuação para 14.77, jogando o Chumbinho em combinação, ou seja, duas ondas para tentar superar. O jovem de 23 anos estava tendo dificuldades para encontrar uma boa onda, mas conseguiu se estabilizar, tirou 4.83 e subiu para 7.16. Apesar se não ser a preferência, Chumbinho ia aproveitando as ondas deixadas por Medina para diminuir a vantagem. Conseguiu, porque ficou a apenas uma ondulação para poder igualar ou superar a nota mais alta. Medina, por sua vez, com um placar folgado, estava mais tranquilo e seletivos nas ondas. Esperava uma perfeita para matar a disputa. Nas pequenas ondas, Chumbinho conseguiu aumentar a nota para 9.33, faltando seis minutos para o fim da bateria, mas não conseguiu reverter o resultado e Medina avançou para a semifinal e vai enfrentar o australiano Jack Robinson.