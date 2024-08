Boxeador Keno Marley é eliminado após decisão unânime de jurados nos Jogos Olímpicos de Paris

Brasileiro de 23 anos foi derrotado por 5 a 0 pelo uzbeque Lazizbek Mullojonov

O boxeador Keno Marley foi eliminado, nesta quinta-feira (1), da categoria até 92 quilos dos Jogos Olímpicos de Paris após perder para o uzbeque Lazizbek Mullojonov. A decisão dos jurados foi unânime, com um placar de 5 a 0. Com apenas 23 anos, Keno repete o desempenho que teve em Tóquio, em 2021, quando também ficou a uma vitória de conquistar uma medalha olímpica. Durante a luta, Mullojonov se mostrou eficiente ao encontrar rapidamente a distância e aplicar golpes contundentes com a mão esquerda. Keno, por sua vez, tentou se recuperar, adotando uma estratégia de contra-ataque e conectando bons ganchos. No entanto, no segundo round, ele aparentou sentir o desgaste físico, o que comprometeu seu desempenho. No último assalto, Mullojonov soube administrar a vantagem que havia conquistado, garantindo assim sua vitória e a eliminação de Keno. Essa derrota representa um revés para o boxe brasileiro, que ainda busca mais conquistas nos Jogos Olímpicos. Apesar da eliminação de Keno, o Brasil já conquistou um lugar no pódio em Paris-2024. A boxeadora Bia Ferreira, competindo na categoria de 60 kg, avançou para a semifinal e enfrentará a irlandesa Kellie Harrington, sua adversária na final de Tóquio. Além disso, Wanderley Pereira, na categoria até 80 quilos, e Lucielen Romeu, na categoria de 57 quilos, continuam na disputa e têm boas chances de medalha.

