Bia Ferreira vai à semifinal do boxe e terá revanche contra algoz de Tóquio: ‘Vou brigar com unhas e dentes’

Aos 31 anos, ela se tornou a primeira boxeadora brasileira a repetir um pódio; luta está marcada para sábado (3) às 17h

Gaspar Nóbrega/COB Bia Ferreira é um das apostas de medalha para o Brasil das Olimpíadas de Paris



A boxeadora Beatriz Ferreira garantiu vaga para as semifinais das Olimpíadas de Paris e assegurou pelo menos um bronze para o Brasil nesta quarta-feira (31). No box, as derrotadas nas semifinais também recebem uma premiação. Ela venceu a holandesa Chelsey Heijnen nas quartas de final da categoria até 60 quilos e se tornou a primeira boxeadora brasileira a repetir um pódio. “Eu gosto de fazer história, fazer coisas que ninguém nunca fez e fico muito feliz. É uma despedida gostosa com duas medalhas olímpicas. Treinei muito para isso, sou muito merecedora”, disse após a luta. Na próxima fase, Beatriz enfrentará a irlandesa Kellie Harrington, que já foi sua adversária na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde Bia não conseguiu a vitória.

Harrington avançou para a semifinal após derrotar a colombiana Paola Valdez com um placar de 5 a 0. “Correu, correu, mas a gente se encontrou, nos Jogos Olímpico ainda, ironia do destino, né? Vamos lá, vamos buscar agora trazer essa vitória”, disse Bia. “Não aceitei a derrota de Tóquio, vou brigar com unhas e dentes para sair vitoriosa dessa vez e convencer todos os árbitros que vão estar julgando”, acrescentou. A luta está agendada para o próximo sábado (03)às 17h, no horário de Brasília. Nesta quarta, diante da holandesa Chelsey Heijnen, a pugilista brasileira obteve a vitória unânime dos cinco juízes, demonstrando seu domínio na luta. Essa vitória a deixou ainda mais motivada para o próximo desafio.