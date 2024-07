Vôlei de praia: Evandro e Arthur avançam para as oitavas em Paris

Dupla brasileira derrotou canadenses por 2 a 0 e garantiram classificação antecipada

Marina Ziehe/COB Evandro e Arthur, do vôlei de Praia masculino



Em um jogo sem muitas dificuldades, Evandro e Arthur, do vôlei de praia, garantiram vaga antecipada nas oitavas de final nas Olimpíadas de Paris após vitória por 2 sets a 0 contra os canadenses Samuel Schachter e Daniel Dearing, com parciais de 21 a 13 e 21 a 16. A dupla lidera o Grupo E. “Conseguimos impor nosso ritmo de virada de bola desde o início do jogo, fizemos bons saques e boas defesas. Em nenhum momento tiramos o pé do acelerador, mesmo abrindo uma boa vantagem, e conseguimos sair com a vitória”, disse Evandro após a partida. “Foi um jogo muito bom, importante para a gente. A gente precisava dessa vitória, conseguiu implementar nossa virada de bola desde o começo do jogo e abrir vantagem. Eu estava me sentindo muito bem nesse jogo, para onde eu olhava tinha bandeira do Brasil, e fico muito feliz de sentir esse carinho”, falou Arthur. Os brasileiros decidem a liderança do Grupo E na sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra Perusic e Schweiner, da República Tcheca. O jogo, realizado na noite desta quarta-feira (31) começou com atraso por causa de ameaça de temporal com relâmpagos, porém, a repentina melhora do clima proporcionou que os atletas estivessem na Arena Torre Eiffel.

