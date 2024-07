Macron visita Vila Olímpica e garante que França está ‘pronta’ para sediar os Jogos de Paris 2024

Comitê Olímpico Internacional espera 14.500 atletas no auge dos Jogos; complexo, que consiste em 40 blocos habitacionais e foi construído com técnicas inovadoras

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira (22) que o país está “pronto” para sediar os Jogos Olímpicos de Paris 2024, quatro dias antes do início do grande evento esportivo mundial. “Estamos prontos e estaremos prontos durante toda a competição”, disse Macron durante uma visita à Vila Olímpica em Saint-Denis, ao norte de Paris. A França inicia uma semana decisiva nos preparativos finais para a cerimônia de abertura às margens do Sena, com dois ensaios do desfile no rio agendados para segunda e quarta-feira, antes do grande dia, na sexta-feira (26). O sol e as previsões meteorológicas dos últimos dias trouxeram alívio à organização, depois do pesadelo das chuvas intermináveis de junho, quando a qualidade da água do Sena e seu caudal não permitiam banhos, o que disparou todos os alarmes. A cerimônia ocorrerá em meio a uma previsão do tempo “calmo”, com temperaturas entre 22 e 25ºC, embora com alguma nebulosidade, de acordo com o canal Météo, que descartou o risco de tempestades, mas não a possibilidade de chuvas. Horas antes da abertura dos Jogos, o rapper americano Snoop Dogg vai carregar a chama olímpica no último dia de revezamento, na periferia de Paris.

Durante meses, questões logísticas e de segurança suscitaram incertezas sobre sua realização no Sena. “Decidimos manter a cerimônia (…) Isto já é uma tremenda vitória”, declarou Macron a jornalistas da imprensa internacional no Palácio do Eliseu, sede da presidência. “No início parecia loucura”, mas será a “única” com “artistas de calibre mundial, bailarinos e uma orquestra” que “transformarão Paris em um grande teatro ao ar livre”, acrescentou, sem fornecer mais detalhes. Ao lado do ministro do Interior, Gérald Darmanin, o presidente francês também supervisionou os elementos de segurança “mais confidenciais” desta cerimônia, na qual LeBron James, o maior pontuador de todos os tempos da NBA, será o porta-bandeira masculino dos Estados Unidos.

O presidente do COI, Thomas Bach, visitou a Vila Olímpica nesta segunda, onde chegam milhares de atletas e dirigentes, e são esperados até 14.500 no auge dos Jogos. O complexo, que consiste em 40 blocos habitacionais, foi construído com técnicas inovadoras, utilizando concreto com baixa emissão de carbono, reciclagem de água e materiais reutilizados. O objetivo também era substituir o uso de ar-condicionado por um sistema de refrigeração natural, mas algumas delegações olímpicas encomendaram cerca de 2.500 aparelhos de refrigeração portáteis para seus atletas. Os Jogos também representam um impulso para a região de Seine-Saint-Denis, uma das mais pobres da França, onde estão localizadas a Vila Olímpica e o principal estádio de atletismo do Paris-2024. Macron prometeu que a área não seria esquecida após o evento olímpico. “Voltarei depois dos Jogos para ver o legado com vocês e ver como a vida mudou”, acrescentou durante a visita.

