Boxe: Bia Ferreira vence em sua estreia em Paris e vai às quartas de final

Brasileira enfrenta holandesa Chelsey Heijnen na próxima fase; se avançar, ela pode pegar a irlandesa Kellie Harrington, atual campeã olímpica

Wander Roberto/COB Bia Ferreira vence primeira luta nas Olimpíadas de Paris



Em uma luta rápida, a boxeadora brasileira, Bia Ferreira, estreou com vitória nas Olimpíadas de Paris. Ela derrotou a norte-americana Jajaira Gonzalez com vitória por decisão unânime (5-0), na categoria até 60kg, considerada peso-leve, e vai às quartas de final. A atleta agora enfrenta Chelsey Heijnen, na próxima fase, e já pode garantir medalha. Medalhista de prata nos Jogos de Tóquio, Bia busca o seu primeiro ouro olímpico, e é uma das apostas do Brasil para chegar ao pódio. Passando de fase, a brasileira pode enfrentar a irlandesa Kellie Harrington, boxeadora que a derrotou em Tóquio e é a atual campeã olímpica. Bia Ferreira e Jajaira Gonzalez se enfrentam recentemente no sul-americano, então, elas já conheciam o estilo de luta uma da oura. Para levar a melhor, a brasileira venceu a envergadura da americana e apostava no contragolpe e acertava bons ganchos no corpo e cruzados. Ela acertou bom uppercut, e três dos cinco juízes apontaram vantagem de Bia no primeiro round. Para o segundo ela apostou em combinações de ganchos no corpo e diretos na cabeça. Com 2 a 0, ela tinha a vitória encaminhanda e apena um nocaute poderia derrotá-la, o que não aconteceu.