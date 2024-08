Boxe: Wanderley Pereira cai para ucraniano e está eliminado dos Jogos Olímpicos

Apesar do revés, boxeador brasileiro se diz orgulhoso da sua primeira Olimpíada

Gaspar Nóbrega/COB Wanderley Pereira, boxeador brasileiro



O boxeador brasileiro Wanderley Pereira não conseguiu avançar nas Olimpíadas de Paris e está eliminado. Ele lutou contra o ucraniano Oleksandr Khyzhniak nesta sexta-feira (2) e perdeu. Khyzhniak, prata em Tóquio – ele perdeu para o brasileiro Herbet Conceição por nocaute – optou, foi mais ofensivo, optava pelo golpe sujo, que é quando o lutador escolhe dar golpes pela nuca, enquanto Wanderley precisou se defender e escolhia pela técnica. O brasileiro tentou o nocaute no último round, mas não conseguiu. Essa foi a estreia de Wanderley dos jogos olímpicos. “Luta dura, sabíamos do jogo dele, tentamos impor nosso e trabalha mais com a precisão do que o volume, mas infelizmente ele saiu vitorioso”, disse o boxeador após o revés. Com a derrota nas quartas, ele volta para o Brasil sem medalha, se avançasse para à semifinal ele já teria garantido o bronze, porque no boxe, que perde na semi consegue medalha. “Me sinto feliz, me sinto orgulhoso de mim mesmo. Sou muito novo, é minha primeira Olimpíadas. Não conseguimos fechar com chave de ouro, mas a cabeça segue no lugar. Levo de aprendizado trabalhar mais e não dar sorte para o azar”, analisou Wanderley sua participação.