Vôlei de praia: Evandro e Arhtur vencem a terceira nas Olimpíadas e avançam invictos para as oitavas

Dupla brasileira venceu os checos Perusic e Schweiner por 2 a 0

Alexandre Loureiro/COB Evandro (E) e Arthur posam para foto na arena de vôlei de praia com a Torre Eiffel ao fundo



Em jogo com disputa da liderança do grupo E do vôlei de praia, Evandro e Arhtur levaram a melhor sobre os checos Perusic e Schweiner e garantiram a invencibilidade na primeira fase das Olimpíadas de Paris. As duas duplas já entraram classificadas para a próxima fase, só restava saber que passaria como primeiro ou segundo colocado. Os brasileiros começaram abrindo o placar, mas viram os checos empatarem e virarem, ficando com a vantagem. Mas, os brasileiros conseguiram empatar e o jogo ficou disputado ponto a ponto. O jogo ia sendo decidido detalhe a detalhe. Foi assim que Evandro e Arhtur conseguiram abrir dois pontos de vantagem e fecharam o primeiro set por 21 a 18. Em sua terceira olimpíadas, a dupla busca o primeiro ouro. Na volta para o segundo set, os brasileiros conseguiram uma vantagem maior. Abriram cinco bolas de diferença logo no começo da partida. Os checos conseguiram diminuir para três, mas Evandro e Arhtur voltaram a aumentar a vantagem e mantiveram até o final, fechando por 21 a 18 e avançando para as oitavas invicto.