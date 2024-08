Simone Biles rebate críticas sobre cabelo nas Olimpíadas

“O cabelo da Simone Biles nunca estar arrumado me tira do sério. Todo mundo no time com o cabelo certinho, aí ela parece que acabou de cair da cama”, escreveu uma usuária do X (antigo Twitter).

Simone Biles is an undeniable talent. But at this point, I have to believe her messy hair is A CHOICE. All the gymnasts are doing flips & spins but she’s literally the only person, black or otherwise, I’ve seen on my screen looking a mess.

It’s upsetting me and my home girls!

— Kendy Nangle (@kendynangle) July 30, 2024