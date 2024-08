Tatiana Weston-Webb derrota número 1 do mundo e vai às quartas do surfe

Brasileira apostou nas ondas mais simples enquanto e somou 12.34, enquanto a norte-americana Caitlin Simmers buscou um tubo não conseguiu passar no 1.93

Jerome BROUILLET / AFP Tatiana Weston-Webb nas oitavas de final do surfe nas Olimpíadas de Paris



A brasileira Tatiana Weston-Webb e a norte-americana Caitlin Simmers entraram no mar nesta quinta-feira (1) em busca de uma vaga nas quartas de final das Olimpíadas de Paris, e deu Brasil. A norte-americana, atual número 1 do mundo, foi quem pegou a primeira onda, e tirou um 0.27. Mas a brasileira devolveu e conseguiu um 0.30, ficando na frente. Na sequência, com uma manobrar de ‘rasgar’ a onda, melhorou sua nota para 6.47, ao tirar um 6.17. Caitlin Simmers tentou um tubo, mas ficou presa e só conseguiu somar 1.5, enquanto a brasileira conseguiu outra onda boa e tirou outro 6.17, subindo sua pontuação para 12.34. Com o resultado, a norte-americana precisava de uma onda dupla, ou seja, ela precisava de duas ondas para conseguir superar os resultados da brasileira. Enquanto Simmers ia esperando uma ondulação boa para conseguir uma pontuação alta, Tati Weston-Webb escolheu aproveitar as oportunidades que ia surgindo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar do tudo ser o cenário perfeito, preferiu trabalhar em manobras simples para pontuar. Faltando 12 min para o final da prova, a vantagem era da norte-americana e ela só tinha somado 1.77. Conseguiu uma baixa pontuação e melhorou sua nota para 1.93, mas longe do que precisava para superar a brasileira. Ela ainda precisava de duas ondas para ultrapassar, o que não aconteceu. Com isso, Tatiana Weston-Webb garantiu a vaga e agora enfrenta a espanhola Nadia Erostarbe. A previsão é que a disputa aconteça ainda nesta quinta por volta das 22h20.