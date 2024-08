Em disputa de brasileiras, Luana Silva leva a melhor e avança no surfe nas Olimpíadas

Surfistas do Brasil não tiveram sorte de pegar um mar com muitas ondas; pontuação final terminou 6.77 contra 5.93

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL Luana Silva do Brasil em ação durante a primeira etapa feminina das competições de Surf dos Jogos Olímpicos Paris 2024, em Teahupo'o, Taiti



Luana Silva e Taína Hinckel se enfrentaram nesta quinta-feira (1) nas oitavas do surfe feminino das Olimpíadas de Paris. Luan Silva e levou a melhor e avançou. Elas não deram chance com o mar, que não teve tantas ondas durante os 30 minutos de competição, o que fez com que aquela que soubesse aproveitar as pequenas oportunidades levasse a melhor. Taína Hinckel, atual campeã brasileira, foi quem pegou a primeira onda e conseguiu um singelo 0.80. Luan Silva, levou a melhor. Fez 2.50 após conseguir um drop. Hinckel voltou a liderança com um 1.77, e subiu para 2.87. Mas Luana voltou à frente novamente porque somou 2.17. Com menos de 10 minutos para o final da prova apareceram duas boas ondas em sequência, que fizeram as brasileiras pontuarem, uma das melhores ondas da bateria 2.94 para Hinckel e 3.50 para Luana. A atual campeã brasileira conseguiu somar um 3.0, mas precisava de um 3.8 para assumir a liderança, o que manteve Luana em vantagem e a prioridade com 6.0 na somatória contra 2.93. Com menos de um minuto para o final, as duas foram para onda, como Luan tinha prioridade, assumiu a onda e subiu sua pontuação para 6.77. As quartas estão previstas para acontecer nesta quinta-feira a partir das 22h20.