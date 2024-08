Brasil assume terceira posição no quadro geral de medalhas nas Paralimpíadas de Paris

Delegação brasileira já conquistou um total de 13 medalhas, sendo cinco delas de ouro, além de uma prata e sete bronzes

Foto: Teca Falcão/CPB Ana Carolina de Moura, do Taekwondo, conquistou ouro em Paris



O Brasil alcançou uma posição de destaque nos Jogos Paralímpicos de Paris, ocupando o terceiro lugar no quadro de medalhas. A delegação brasileira conquistou um total de 12 medalhas, sendo cinco delas de ouro, além de uma prata e seis bronzes. Apenas a China e a Grã-Bretanha superam o Brasil na classificação geral. No parataekwondo feminino, Ana Carolina Moura fez história ao garantir o primeiro ouro para o Brasil na categoria até 65 kg, após vencer três lutas. Silvana Fernandes também se destacou, conquistando a medalha de bronze na categoria até 57 kg, contribuindo para o sucesso do país na competição. O atletismo brasileiro se destacou com um desempenho impressionante, conquistando quatro medalhas, das quais três foram de ouro.

Júlio Agripino dos Santos venceu nos 5.000 m (T1), enquanto Ricardo Gomes e Petrúcio Ferreira brilharam nos 100 m, nas categorias F37 e T47, respectivamente. Yeltsin Jacques também trouxe uma medalha de bronze nos 5.000 m (T1). Com os resultados em Paris, o atletismo brasileiro consolidou sua posição de liderança, acumulando um total de 174 medalhas ao longo das edições dos Jogos Paralímpicos, sendo 51 delas de ouro. A natação também contribuiu para a contagem de medalhas, com duas conquistas de bronze. No tênis de mesa, a dupla Joyce e Catia Oliveira garantiu uma medalha de bronze, e outras duas medalhas estão asseguradas, embora ainda sem definição de cor.

PARA PARA PARA PARA, PARA TUDO AÍ ✋✋✋✋ Temos um NOVO quadro de medalhas saindo do forno, agora já com o bronze conquistado por Giovanna Boscolo no lançamento de club. 🥉 Com isso, fechamos oficialmente o segundo dia de competições em #paris2024 com treze medalhas. 😮😎… pic.twitter.com/TxFypXqGJs — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) August 31, 2024

Publicado por Sarah Américo