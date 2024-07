Brasil é superado pela França no handebol, perde segundo jogo e precisa vencer o próximo para seguir vivo nas Olimpíadas

Seleção perdeu por 26 a 20 para as atuais campeãs olímpicas; meninas voltam a joga na próxima quinta-feira (1), às 9h (de Brasília), para o decisivo duelo contra a Holanda

Reprodução/RedesSociais/@ihfworldhandball Jogo Brasil x França handebol feminino nas Olimpíadas de Paris



O handebol feminino do Brasil perdeu seu segundo jogo nas Olimpíadas de Paris 2024 e se complicou. Para seguir sonhando em avançar na competição, terá que vencer, pelo menos, um dos dois jogos que restam, contra a Angola e Holanda, para tentar avançar para as quartas de final. Se vencer Holanda e Angola, avança sem problemas para o mata-mata. Mesmo se vencer um jogo, a depender da combinação de resultados. Diante da França, atuais campeãs olímpicas e perdeu para a por 26 a 20, em partida válida pelo Grupo B do torneio feminino. Brasil apresentou falhas defensivas e não deu espaço para as francesas abrirem o placar. As brasileiras começaram abrindo o placar, mas levaram o empate logo depois e viram as francesas largarem na frente. Chegaram no empate ficarem com uma a mais, pois a França tinha sido punida com dois minutos. Porém, o Brasil perdeu uma jogadora logo depois e deixou tudo igual.

Além dos problemas defensivos, o Brasil tinha outro desafio, conseguir superar Laura Glauser, goleira francesa que não dava chances e fechava tudo. Foram oito defesas em 19 tentativas. Para piorar, Brasil ainda perdeu Larissa Araujo, que se machucou e precisou ser substituída. A França abriu cinco bolas de diferença para o Brasil, e ficaram confortáveis na partida e sustentaram a defesa, complicando a vida das brasileiras. Com o resultado, a seleção soma uma vitória e duas derrotas no torneio, enquanto a França segue com 100% de aproveitamento. O Brasil volta à quadra na próxima quinta-feira, às 9h (de Brasília), para o decisivo duelo contra a Holanda.