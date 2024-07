Brasil faz jogo duro com a França, mas perde na estreia para os donos da casa

Victor Wembanyama e Nicolas Batum foram os cestinhas do jogo com 19 pontos; Léo Meindl liderou o time brasileiro em pontos

Legenda: Marcelinho Huertas marca Frank Ntilikina. Créditos(EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI) Brasil perde na estreia do Basquete nas Olimpíadas da França



O Brasil fez sua estreia no basquete nas Olimpíadas Paris-2024 neste sábado (27) e começou muito bem, chegando a liderar o jogo por mais de dez pontos, durante todo o primeiro quarto. Porém, a França, foi encostando no final do segundo quarto, e acabou virando o jogo, indo para o intervalo 39×36 para os donos da casa. O time começou a pressionar quando os brasileiros Bruno Caboclo e Lucas Dias, que estavam responsáveis por marcar Rudy Gobert e Victor Wembanyama, estrelas da NBA, fizeram três faltas e foram conservados para o segundo tempo. Na volta do intervalo os franceses mantiveram o ataque, mas o Brasil equilibrou o jogo, ficando grande parte do terceiro quarto apenas três pontos atrás. Porém, a atuação abaixo de Bruno Caboclo e os erros seguidos no ataque deixaram os franceses abrir vantagem.

O time terminou a terceira etapa perdendo por 12 pontos e anotando apenas 9 pontos. O Brasil recebeu 6 bloqueios e fez apenas um. No último quarto, a seleção melhorou o desempenho ofensivo, mas não foi suficiente para virar o jogo. O Brasil anotou mais 3 bolas de 3 e se colocou de novo no jogo, principalmente com Léo Meindl. Com 5 minutos para o final, a diferença era de apenas 4 pontos, e daí para frente foi um tiroteio, a França abria, mas o Brasil continuava brigando, mesmo que cometendo erros ofensivos. Entretanto, a França não estava vendendo nada fácil, pressionou com força no final do jogo e acabou vencendo o jogo por 12 pontos. O resultado final foi 78 x 66. O destaque do Brasil fica para Léo Meindl e Cristiano Felício. Caboclo ficou abaixo do esperado. Batum e Wembanyama dominaram pelos franceses. O Brasil volta para quadra na segunda-feira, contra a Alemanha, as 16h. Já a França joga contra o Japão 12h15.