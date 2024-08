Brasil fecha primeira fase do vôlei feminino com 100% de aproveitamento e enfrenta República Dominicana nas quartas

Seleção garantiu a liderança do Grupo B nos Jogos Olímpicos com vitória sobre a Polônia por 3 sets a 0

ANDRÉ DURÃO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Rosamaria celebra ponto brasileiro contra as polonesas



A seleção brasileira feminina de vôlei, impulsionada pela torcida da medalhista do skate Rayssa Leal, conquistou uma vitória convincente sobre a Polônia, com um placar de 3 sets a 0. As parciais foram de 25/21, 38/36 e 25/14, garantindo ao Brasil a liderança do Grupo B nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Com essa vitória, a equipe encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento e agora se prepara para enfrentar a República Dominicana nas quartas de final. O primeiro set apresentou um início desafiador para as brasileiras, mas a equipe conseguiu se recuperar e fechou a parcial em 25/21. No segundo set, a tensão aumentou, com a Polônia conseguindo empatar em 24 pontos, mas o Brasil se manteve firme e venceu por 38/36, após um emocionante confronto que contou com 11 set points.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No terceiro e último set, o Brasil demonstrou um controle absoluto, não permitindo que a Polônia reagisse. A equipe brasileira fechou a partida com um expressivo 25/14, consolidando sua superioridade ao longo do jogo. Essa vitória não apenas garantiu a liderança do grupo, mas também reforçou a confiança da equipe para os próximos desafios. Agora, com a fase de classificação concluída, a seleção feminina de vôlei se prepara para o confronto decisivo contra a República Dominicana.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA