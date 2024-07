Cartão vermelho merecido? Veja voadora que Marta deu em jogadora da Espanha

Camisa 10 foi expulsa no final nos acréscimos do primeiro tempo; seleção foi derrotada por 2 a 0 pelas espanholas

Reprodução/CazéTV Marta foi expulsa do jogo entre Brasil e Espanha após entrada violenta em Olga Carmona



Marta, camisa 10 da seleção brasileira e capitã, foi expulsa nesta quarta-feira (31) do jogo entre Brasil e Espanha, válido pela terceira rodada do Grupo C, após dar uma voadora em Olga Carmona, jogadora espanhola. O lance aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo e a seleção teve que jogar a etapa final com uma a menos, quando tomou dois gols e perdeu a partida. Mesmo com o revés, o Brasil conseguiu se classificar como uma das terceiras melhores campanhas após a vitória dos Estados Unidos, contra a Austrália, e Alemanha, contra a Zâmbia. Marta foi as lágrimas logo depois percebendo a intensidade da falta e que seria expulsa da partida, que pode ter sido sua última com a seleção. No jogo contra as japonesas, realizado no domingo (29), e que o Brasil perdeu de virada por 2 a 1, a camisa 10 tinha comemorado seu jogo de número 200 atuando com a camisa verde e amarela.

Cansada de ver o Brasil roubado pela arbitragem olímpica, Marta se vinga dando uma voadora na espanhola.

pic.twitter.com/adXyg7sIOo — TF 🇾🇪 (@TricolorFollow) July 31, 2024

Apesar da forte entrada e do Brasil ter terminado o jogo com uma de suas principais jogadoras, o que ocasionou na derrota do país, a voadora de Marta divertiu os internautas nas redes sociais. “Cansada de ver o Brasil roubado pela arbitragem olímpica, Marta se vinga dando uma voadora na espanhola”, escreveu um internauta. “Se o COI colocar a Marta no taekwondo é medalha certa pro Brasil”, disse outro. “Roubaram o Brasil de novo, depois a Marta dá uma voadora e sai como errada. Alô polícia federal”, escreveu um terceiro. Um internauta chegou a resgatar um lance semelhante de Marta em 2007.