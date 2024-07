Brasil se prepara para competições de skate nas Olimpíadas de Paris

Competições de skate street estavam programadas para começar neste sábado (27), com a final masculina marcada para às 12h, porém foi adiada para segunda-feira (29) por causa da chuva na capital francesa

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Treinos para o Skate ocorreram na última terça-feira



A competição de skate street nas Olimpíadas de Paris estava programada para começar neste sábado (27), com a final masculina marcada para às 12h, porém foi adiada para segunda-feira (29) por causa da chuva na capital francesa. No domingo (28), a final feminina também ocorrerá às 12h. O Brasil conta com a skatista Rayssa Leal, que ocupa a terceira posição no ranking mundial, como sua principal esperança de medalha. A delegação também conta com Pamela Rosa e Gabi Mazetto. Elas enfrentarão as japonesas Coco Yoshizawa e Liz Akama em sua categoria. No masculino, o Brasil será representado por três atletas: Kevin Hoefler, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo. Dentre eles, Hoefler se destaca como o melhor colocado no ranking, ocupando a 11ª posição. A expectativa é alta para que esses skatistas possam trazer medalhas para o país, especialmente com a crescente popularidade do esporte.

O skate park está agendado para o fim de semana seguinte, onde o australiano Keegan Palmer, atual campeão olímpico, é considerado um dos favoritos para conquistar mais uma medalha. Os brasileiros Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros também estarão na disputa, buscando se destacar entre os melhores do mundo. No feminino, as brasileiras Raicca Ventura, Dora Varella e Isadora Pacheco competirão em um nível elevado, enfrentando as medalhistas das Olimpíadas de Tóquio. Entre as adversárias, a japonesa Kokona Hiraki, que lidera o ranking, é uma das principais concorrentes. A competição promete ser acirrada.

Publicado por Fernando Keller

*Reportagem produzida com auxílio de IA