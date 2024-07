Mafê Costa fica sem medalha nos Jogos Olímpicos de Paris

A nadadora brasileira completou os 400m livre com o sétimo melhor tempo

EFE/Lavandeira Jr A nadadora brasileira Maria Fernanda Costa na final dos 400m livre feminino dos Jogos Olímpicos Paris 2024, neste sábado, em Paris, na França



Maria Fernanda Costa, a Mafê, ficou sem medalhas neste sábado (27) na final dos 400m livre da natação nos Jogos Olímpicos de Paris. O ouro ficou com a australiana Ariarne Titmu, sem surpresas. Atual campeã olímpica e mundial da prova, Titmus fez jus ao favoritismo com o tempo de 3min57s49, deixando para trás a canadense Summer McIntosh (3min58s37), com a medalha de prata, e a americana Katie Ledecky (4min00s86), que terminou com o bronze. Mafê terminou na sétima posição na final, concluindo a prova em 4min03s53. Guilherme Cachorrão também não acompanhou seu desempenho nas eliminatórias e ficou sem a medalha na prova dos 400 m livre masculino neste sábado (27). Ele ficou a 0,26s da medalha e terminou em 5º na final dos 400 m livre.

Maria Fernanda Costa se tornou a sexta finalista olímpica brasileira de provas individuais da natação feminina e entrou para o grupo de Piedade Coutinho, 5º lugar nos 400m livre em 1936 e 1948; Joanna Maranhão, 5º nos 400 medley em 2004; Flavia Delaroli, 7ª nos 50m livre em 2004; Gabriela Silva, 7ª nos 100 borboleta em 2008 e Etiene Medeiros, 8ª nos 50m livre em 2016.

