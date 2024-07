Brasil tem dia recheado de eliminações durante segundo dia de Olimpíadas

Gabi Mazetto e Pamela Rosa, do skate street, Thiago Wild, do tênis, Mariana Pistoia, da esgrima e Giulia Takahashi, do tênis de mesa, deram adeus aos jogos neste domingo

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Giulia Takahashi enfrentou a melhor atleta do tênis de mesa do mundo



Brasil começou segundo dia de Olimpíadas com altos e baixo, se por um lado estava em três finais, também foi eliminado em algumas competições. Gabi Mazetto e Pamela Rosa, foram eliminadas nas classificatórias do skate street feminino, após ficarem fora das cinco melhores pontuadoras. Pamela reclamou de dores no tornozelo e por isso considerou seu desempenho abaixo do esperado. Rayssa Leal, porém, passou para a final e disputou o ouro. Além delas, Thiago Wild perdeu a sua primeira partida no tênis para o argentino Tomas Etcheverry, por 2 sets a 0. O Brasil ainda tem esperança em outros atletas como Bia Haddad e Thiago Monteiro. Mariana Pistoia foi outra atleta eliminada hoje, quando perdeu para Samantha Catantan, das Filipinas, na esgrima. A brasileira chegou a liderar o confronto, mas perdeu por 15 a 13. Já no tiro esportivo com carabina, Geovana Meyer ficou em 38º lugar na classificatória e está eliminada. Apenas os dez melhores colocados passam para a final. E no tênis de mesa, Giulia Takahashi perdeu seu jogo para Sun Yingsha, chinesa líder do ranking mundial e favorita a medalha de ouro.