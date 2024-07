Com maior nota da história das Olimpíadas, Rayssa Leal garante vaga na final do skate

Brasileira tirou 92.68 na fase de manobras e garantiu a sétima posição; final acontece neste domingo (28) a partir das 12h

Reprodução/Twitter/@timebrasil Rayssa Leal garante sétima posição do skate e vai para final das Olimpíadas



Rayssa Leal está na final do skate nas Olimpíadas de Paris e vai em busca do ouro e seu segundo pódio. A skatista garantiu sua vaga depois de conseguir duas notas altas na fase final da sua bateria. A brasileira, uma das promessas de medalhas do país, não começou bem, mas conseguiu se recuperar. Na fase preliminar, obteve notas baixas. Um 59.88 na primeira volta e um 35,62 na segunda. Com esse resultado, ela precisava garantir duas notas altas na fase final para seguir sonhando com a final. E conseguiu. Tirou 85.87, 88.87 e 92.88, sendo a última, a maior nota da história das olimpíadas. Mas, apesar de ter batido o recorde, ela precisou esperar a última bateria para confirmar sua classificação. Na quinta posição, ela foi vendo as adversárias superarem o seu 241.43 e desceu para sétima colocação. No skate, apenas os oito primeiros colocados avançam para final, que acontece ainda neste domingo (28), a partir das 12h. Pâmela e Gabi Mazzeto, outras competidoras brasileiras, não conseguir somar pontos o suficiente para avançarem para final, com isso, o Brasil só terá um representante. Elas tiraram 144.35 e 205.23, respectivamente.