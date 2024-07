William Lima garante prata no judô e 1ª medalha do Brasil em Paris

Brasileiro derrotou o cazaque Gusman Kyrgyzbayev na semifinal e busca o ouro

EFE/ Miguel Gutiérrez Judoca brasileiro William Lima celebra a imponência de Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia



Willian Lima garantiu a primeira medalha para o Brasil nas Olimpíadas de 2024. Na categoria 66kg ele conquistou a prata na final contra o Hifumi Abe, que se consagrou como campeão olímpico pela segunda vez seguida. O judoca chegou à final depois de derrotar o cazaque Gusman Kyrgyzbayev na semifinal em uma luta emocionante. Após não pontuarem durante o tempo regulamentar, o combate foi decidido por golden score, ou “pontuação de ouro”, ou seja, o próximo que pontuasse ganharia medalha. O judoca do Brasil pediu punição durante a prorrogação, mas o sensei não aplicou. Depois de quase dois minutos de luta, William colocou as costas no cazaque no chão e garantiu passagem para a final.