Tamires rompe ligamento do tornozelo e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris

A seleção feminina enfrenta a Espanha na semifinal das Olimpíadas, sem Tamires, que sofreu uma grave lesão no tornozelo.

Miriam Jeske/COB Tamires participa de treino da seleção brasileiras



A horas de um jogo decisivo contra a Espanha, a seleção feminina do Brasil sofreu mais uma baixa. Além de não ter Marta, que está cumprindo suspensão – ela pegou de dois jogos de gancho – ainda na fase de grupos, Antonia, que saiu por lesão, agora não vão ter Tamires, que sofreu um rompimento ligamentar no tornozelo direito. A atleta sentiu dores ao final do jogo contra a França, e exames subsequentes revelaram uma lesão severa na sindesmose, o que a afastará do restante da competição. Brasil enfrenta a Espanha nesta terça-feira (6) às 16h em jogo válido pela semifinal. Tamires será avaliada por um especialista em tornozelo para definição do tratamento, com possibilidade de cirurgia. Para a partida contra a Espanha, o técnico Arthur Elias decidiu fazer algumas mudanças na formação da equipe. Yaya foi escolhida para ocupar a posição de Tamires, enquanto Priscila entrará no lugar de Rafaelle, que também está lidando com um desconforto no pé. Além disso, Luciana será a substituta de Tainá, que apresentou dores no joelho