Norte-americano escala parede de 15 m em menos de cinco segundos e bate próprio recorde

Sam Watson avançou para as quartas de final das Olimpíadas com a melhor colocação

EFE/EPA/DANIEL IRUNGU Sam Watson dos EUA (L) e Yaroslav Tkach da Ucrânia competem durante a classificação de qualificação de velocidade masculina das competições de escalada esportiva em Paris 2024



O americano Sam Watson bateu o recorde mundial de velocidade na escalada esportiva masculina nesta terça-feira (6) ao subir a parede em 4,75 segundos na fase de classificação nos Jogos Olímpicos de Paris, quatro centésimos mais rápido do que a marca anterior, que ele mesmo havia estabelecido em 12 de abril. Com o resultado, Watson foi o melhor dos oito classificados para as quartas de final, nas quais enfrentará na quinta-feira (8) o neozelandês Julian David. Watson, de 18 anos e sexto cabeça de chave, foi campeão da modalidade nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023. O primeiro cabeça de chave, o chinês Peng Wu, completou a escalada em Paris em cinco segundos cravados.

*Com informações da EFE