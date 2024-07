Brasileiro perdeu a final para o japonês Hifume Abe na categoria até 66 kg no último domingo

Wander Roberto/COB William comemora vitót



Judoca brasileiro William Lima cumpre promessa que fez antes das Olimpíadas de Paris-2024 Antes da disputa, William prometeu que colocaria uma medalha no pescoço de seu filho, Dom. O atleta conquistou a medalha de prata no último domingo (28), na categoria até 66kg e deu uma entrevista emocionada após a derrota para o japonês Hifumi Abe. “Fico muito feliz que falei para o meu filho que ia colocar a medalha no pescoço dele e vou”, disse, em lágrimas.

Nas redes sociais, ele cumpriu a promessa e levou o pequeno Dom, de nove meses, e a esposa Maju Chequito, para a Torre Eiffel com a medalha. “Um dia para ficar na história. Um sonho realizado”, escreveu o judoca.

Confira o post: