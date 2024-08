Cesar Cielo segue como nadador mais rápido da história após 15 anos

Em 2009, brasileiro fechou a prova de 50 m livres com um pouco mais de 20 segundos

YASUYOSHI CHIBA / AFP Cesar Cielo fez 20.91 nos 50 m livre em 2009



Cesar Cielo segue sendo o nadador mais rápido do mundo nos 50 m livres, prova mais nobre da natação. O brasileiro conquistou o feito em 2009 e, desde então, ninguém conseguiu bater. Havia expectativa que o recorde pudesse ser quebrado nesta sexta-feira (2) na disputa das Olimpíadas de Paris, mas isso não aconteceu. Cameron McEvoy, vender da prova nos 50 m, finalizou com 21s25 e manteve o recorde do brasileiro, que é de 20.91. Além dese feito inédito, Cielo também é o único atleta a ter conseguido o ouro olímpico na história da natação brasileira. Foi disputado nesta sexta a final dos 50 m livres. O australiano Cameron McEvoy ficou com o primeiro lugar e conquistou o ouro. A prata ficou com o britânico Benjamin Proud, e o bronze com o francês Florent Manaudou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp