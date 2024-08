COI defende boxeadoras reprovadas em teste de gênero e critica ataques: ‘Protegemos os direitos humanos’

Lin Yu-ting, de Taiwan, e Imane Khelif, da Argélia, enfrentaram ataques nas redes sociais

O Comitê Olímpico Internacional (COI) emitiu um comunicado nesta quinta-feira (1) defendendo as boxeadoras Imane Khelif, da Argélia, e Lin Yu-ting, de Taiwan, que enfrentaram ataques nas redes sociais após não serem aprovadas em testes de gênero realizados pela Associação Internacional de Boxe (IBA). “Os ataques contra essas duas atletas se baseia inteiramente nessa decisão arbitrária, que foi tomada sem nenhum procedimento adequado – especialmente considerando que esses atletas competem em competições de alto nível há muitos anos”, diz a nota. O COI ressaltou que os métodos utilizados para esses testes eram confusos e considerados arbitrários, além de afirmar que as atletas sempre cumpriram os critérios estabelecidos pela entidade. As pugilistas foram desclassificadas da Copa do Mundo de 2023, realizado em Nova Delhi. A decisão resultou na retirada da medalha de bronze de Lin.

O COI criticou a falta de um procedimento claro na decisão de desclassificação, enfatizando que a determinação do gênero e da idade dos atletas deve ser baseada em documentos oficiais, como passaportes. Khelif e Lin também foram alvos de ataques de Companheiras de profissão como a Caitlin Parker, da categoria até 75 kg, que considerou “perigoso” ter a participação de atletas que não passaram em teste de gênero. Na competição em Paris, Khelif teve um desempenho impressionante, vencendo sua adversária em apenas 46 segundos. Por sua vez, Lin está programada para estrear na competição em breve. O COI reafirmou seu compromisso com os direitos humanos dos atletas, condenando a decisão da IBA por não seguir um processo adequado.

Confira a declaração:

Toda pessoa tem o direito de praticar esporte sem discriminação. Todos os atletas participantes do torneio de boxe dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 cumprem os regulamentos de elegibilidade e inscrição da competição, bem como todos os regulamentos médicos aplicáveis ​​definidos pela Unidade de Boxe de Paris 2024 (PBU). Assim como nas competições olímpicas anteriores de boxe, o gênero e a idade dos atletas são baseados em seus passaportes.

Essas regras também se aplicaram durante o período de qualificação, incluindo os torneios de boxe dos Jogos Europeus de 2023, Jogos Asiáticos, Jogos Pan-Americanos e Jogos do Pacífico, o torneio qualificatório africano ad hoc de 2023 em Dacar (SEN) e dois torneios qualificatórios mundiais realizados em Busto Arsizio (ITA) e Bangkok (THA) em 2024, que envolveram um total de 1.471 boxeadores diferentes de 172 Comitês Olímpicos Nacionais (CONs), a Equipe de Refugiados de Boxe e Atletas Neutros Individuais, e contaram com mais de 2.000 lutas de qualificação.

A PBU usou as regras de boxe de Tóquio 2020 como base para desenvolver seus regulamentos para Paris 2024. Isso foi para minimizar o impacto nas preparações dos atletas e garantir a consistência entre os Jogos Olímpicos. Essas regras de Tóquio 2020 foram baseadas nas regras pós-Rio 2016, que estavam em vigor antes da suspensão da Federação Internacional de Boxe pelo COI em 2019 e a subsequente retirada de seu reconhecimento em 2023.

Vimos em reportagens informações enganosas sobre duas atletas competindo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As duas atletas competem em competições internacionais de boxe há muitos anos na categoria feminina, incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Campeonato Mundial da Associação Internacional de Boxe (IBA) e torneios sancionados pela IBA.

Esses dois atletas foram vítimas de uma decisão repentina e arbitrária da IBA. Perto do fim do Campeonato Mundial da IBA em 2023, eles foram repentinamente desqualificados sem nenhum devido processo.

De acordo com as atas da IBA disponíveis em seu site, essa decisão foi inicialmente tomada somente pelo Secretário Geral e CEO da IBA. O Conselho da IBA só a ratificou depois e só posteriormente solicitou que um procedimento a ser seguido em casos semelhantes no futuro fosse estabelecido e refletido nos Regulamentos da IBA. As atas também dizem que a IBA deve “estabelecer um procedimento claro sobre testes de gênero”.

A atual agressão contra esses dois atletas se baseia inteiramente nessa decisão arbitrária, que foi tomada sem nenhum procedimento adequado – especialmente considerando que esses atletas competem em competições de alto nível há muitos anos.

Tal abordagem é contrária à boa governança.

As regras de elegibilidade não devem ser alteradas durante a competição em andamento, e qualquer alteração nas regras deve seguir processos apropriados e deve ser baseada em evidências científicas.

O COI está comprometido em proteger os direitos humanos de todos os atletas que participam dos Jogos Olímpicos, conforme a Carta Olímpica, o Código de Ética do COI e o Quadro Estratégico do COI sobre Direitos Humanos . O COI está triste com o abuso que os dois atletas estão sofrendo atualmente.

