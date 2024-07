Com dois gols nos acréscimos, Japão vira sobre Brasil e vence primeira nas Olimpíadas

Marta completou seu jogo de número 200 com a camisa da seleção brasileira, que vai definir classificação para as contra a Espanha

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh Brasil perde em jogo de número 200 de Marta



A seleção feminina de futebol entrou em campo neste domingo (28) visando mais que a vitória, também de olho nas quartas de final. Um resultado positivo já garantia o Brasil na próxima fase de forma antecipada, antes do jogo contra a Espanha nas Olimpíadas de Paris. Arthur Elias foi com um time diferente do primeiro jogo, porque Tamires, Yaya e Adriane estavam lesionadas e precisaram ser substituídas. Os desfalques afetaram o Brasil que perderam para as japonesas com dois gols nos acréscimos, em partida que marca o jogo de número 200 de Marta pela seleção. As japonesas tiveram uma chance no primeiro tempo de abrir o placar logo no final com um pênalti, batido por Takana, mas Lorena foi melhor e defendeu, levando o empate par ao intervalo. Na volta para etapa final, o Brasil abriu o placar. Marta achou Ludmilla, que ganhou na velocidade e passou para Jheniffer abrir o placar. No final do jogo as japonesa começaram a gostar do jogo e ocupavam a área defensiva brasileira, chegando a levar perigo, mas, Lorena fechava o gol. Mas, nos acréscimos, ela não conseguiu salvar a juíza deu pênalti para o Japão, que converteu e empatou a partida. Poucos minutos depois, virou após um erro da seleção. As japonesas aproveitaram que Lorena estava adiantada e fizeram um golaço para fechar o jogo. Com o resultado, ficou tudo embolado no Grupo C, com Brasil, Espanha e Japão com 3 pontos. A Nigéria é a única que ainda não pontuou, mas ainda joga neste domingo.