Treino do triatlo no Sena é cancelado por poluição e gera preocupação sobre a qualidade do rio

Caso local não esteja apto para receber as provas, uma alternativa seria adiar a competição por alguns dias ou levar a natação do triatlo a Vaires-sur-Marne, no rio Marne, ao leste de Paris

Teresa Suarez/EFE/EPA Atletas navegam pelo rio Sena durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em Paris, França, 26 de julho de 2024. (França)



As preocupações com a qualidade da água do Rio Sena permanecem em destaque durante a Olimpíada de Paris. Neste domingo (28), um treino de reconhecimento para a natação do triatlo foi cancelado devido às chuvas na capital francesa dos últimos dias que poluíram o rio. Em caso de fortes chuvas, águas residuais sem tratamento podem parar no rio. Se a qualidade da água apresentar níveis elevados de poluição, uma alternativa seria adiar a competição por alguns dias ou levar a natação do triatlo a Vaires-sur-Marne, no rio Marne, ao leste de Paris. A natação no Sena é proibida há mais de cem anos devido à sua poluição. Apesar dessa decisão, os organizadores dos Jogos Olímpicos “confiem” na possibilidade de realização das provas de terça e quarta-feira.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“A prioridade é a saúde dos atletas”, justificaram os organizadores, que disseram “confiar” que a qualidade da água voltará aos padrões autorizados pelo banho “antes do início das provas de triatlo, no dia 30 de julho”. O triatlo é a primeira prova programada para o Sena, antes da maratona aquática, prevista para 8 e 9 de agosto. O governo francês assegurou que o rio passaria por um processo de limpeza, mas testes diários revelaram a presença de níveis inseguros da bactéria E. coli. A prefeita Hidalgo mergulhou no rio como uma forma de demonstrar a confiança na qualidade da água, mas as chuvas durante a cerimônia de abertura reacenderam as preocupações.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Sarah Américo