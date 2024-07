Natação: Ana Carolina Vieira é desligada da delegação brasileira e Gabriel Santos será punido por indisciplina

Segundo Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), os atletas deixaram a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira (26)

Reprodução/Instagram/@gabrielssantos1 Ana Carolina Vieira e Guilherme Santos, da natação



A nadadora Ana Carolina Vieira foi desligada da delegação da brasileira de natação e deverá retornar imediatamente ao Brasil. Gabriel Santos, namorado da atleta e também nadador do Brasil, será punido por indisciplina. A decisão foi dada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) após receber um comunicado do Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, dizendo os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos cometeram atos de indisciplina. Segundo a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), os atletas deixaram a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira (26). Ana Carolina teve uma punição mais severa porque “de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação”. A nadadora competia nas disputas do revezamento 4x100m livre e o 4x100m medley misto, e Gabriel participou do 4x100m livre e não tinha mais provas nas Olimpíadas de Paris.