‘Comemoram na nossa cara, nos insultam e nos chamam de racistas’, reclama jogador argentino sobre jogo contra a França

O atacante argentino Lucas Beltrán se pronunciou sobre os recentes incidentes e a crescente rivalidade entre Argentina e França, após a eliminação alviceleste nas quartas de final do torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Beltrán, que defende a Fiorentina, incomodou-se com a atitude dos jogadores franceses que, segundo ele, comemoraram o gol de forma provocativa e desrespeitosa. “Eles comemoram o gol na nossa cara, nos insultam e nos chamam de racistas. A gente se irrita com isso”, afirmou o argentino à ESPN de seu país. “Achei estranho também que, logo depois da partida, foram comemorar onde estava nossa família.”

Durante a partida, os jogadores das duas seleções enfrentaram um jogo bastante tenso. Após o apito final, que selou a vitória francesa, a situação se agravou. Os jogadores franceses foram em direção à torcida argentina, onde estavam alguns familiares dos atletas alvicelestes, e comemoraram bastante. Isso gerou uma série de desentendimentos e empurrões em campo, que se estenderam para o túnel de acesso aos vestiários. A confusão continuou com discussões acaloradas entre os jogadores e membros das comissões técnicas.

A rivalidade entre Argentina e França é antiga e se intensificou após confrontos recentes. A França eliminou a Argentina na Copa do Mundo de 2018 com uma vitória por 4 a 3 nas oitavas de final. Em 2022, as equipes se enfrentaram novamente na final da Copa do Mundo, onde a Argentina venceu nos pênaltis após um empate 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação. Essa rivalidade foi intensificada por uma controvérsia mais recente, envolvendo uma música racista cantada por jogadores argentinos após a vitória na Copa América. A canção foi considerada ofensiva e xenofóbica, mencionando de forma negativa os jogadores franceses e suas origens.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Beltrán negou a acusação de racismo direcionada aos jogadores argentinos e pediu que os franceses visitem a Argentina para ver a realidade por si mesmos. “Convido vocês a virem à Argentina e vão perceber que não somos racistas, somos amáveis com todos e tentamos fazer com que os que vêm ao nosso país tenham a melhor experiência possível. A etiqueta de racistas que nos colocaram está muito errada.” Ele também considerou o episódio envolvendo o colega Enzo Fernández como exagerado e destacou que a imagem negativa atribuída à Argentina não corresponde à realidade dos jogadores e torcedores.

Publicada por Felipe Cerqueira