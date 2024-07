Como acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris 2024?

Brasil estreia na quinta-feira (25) com futebol feminino, handebol feminino e tirco com arco

Christophe SIMON / AFP Bandeira olímpica é vista na instalação olímpica de vela em Marselha, sul da França, em 17 de julho de 2024, antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024



Falta dois dias para o início oficial dos Jogos Olímpicos 2024, que começam na sexta-feira (26). Porém, algumas competições, como o futebol masculino e rugby sevens, já começam nesta quarta-feira (24). O Brasil, no entanto, não terá representante em nenhuma das duas modalidades. O país só fará sua estreia na quinta-feira (25) com: futebol feminino, handebol e tiro com arco. Os jogos podem ser acompanhados por meio da CazéTv, que irá realizar a transmissão ao vivo. As Olimpíadas de 2024 vão até o dia 11 de agosto, quando será realizada a cerimônia de encerramento. Ao todo serão 48 modalidades presentes na competição, sendo que o Brasil vai marcar presença em 39, com chance de medalhas em:

Vôlei

Canoagem Slalom

Ginástica Artística,

Skate

Surfe

Boxe

Judô

Atletismo

Vôlei de Praia

Vela

Maratona Aquática

Vôlei feminino