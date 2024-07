Saiba em quais modalidade o Brasil estará presente nas Olimpíadas de Paris

Ao todo, 48 esportes vão estar presentes na edição deste ano, e haverá representantes bresileiros em 39

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Atletas participam de uma sessão de treinamento da competição de skate no local Concorde em Paris



As Olimpíadas de Paris 2024 vão contar com 48 modalidades e o Brasil estará presente em 39 esportes. Neste ano, terá a estreia do Breaking, porém, não terá representantes brasileiros. A Canoagem Slalom, também terá atualização. Ela passa a ganhar uma nova categoria: caiaque extremo. Os Jogos Olímpicos de 2024, tem abertura marcada para esta sexta-feira, 26 de julho, porém, já na quarta-feira (24) alguns esportes como o futebol e o rugby seven, começam a ser disputados. O Brasil, entretanto, só faz a sua estreia na quinta-feira (25). A expectativa para os jogos que vão até dia 11 de agosto é de mais de 10 mil competidores.

Confira as modalidades que o Brasil estará presente: