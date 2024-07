Ouro, prata ou bronze? Veja quem conquistou a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas

Primeiro brasileiros a subir ao pódio foi Afrânio Antônio da Costa, em 1920, mesmo ano que o país estreou na competição

Participando pela 24ª vez das Olimpíadas, o Brasil vem para o torneio como favorito em algumas modalidades e busca quebrar o recorde das últimas duas edições, quando somou sete ouros. O país também quer ganhar ainda mais medalhas, foram 21 conquistas em Tóquio. Na somatória de todas as participações, a delegação brasileira soma 150 medalhas. Mas, você sabe quem foi o primeiro medalhista brasileiro? Estreitando no torneio em 1920, nas Olimpíadas realizadas a Bélgica, o Brasil voltou para casa com três conquistas, todas no tiro esportivo. O carioca Afrânio Antônio da Costa foi o primeiro medalhista brasileiro. Ele garantiu a prata na prova de pistola live 50 metros nos Jogos Olimpícos da Anteuérpia. A conquista aconteceu no dia 2 de agosto de 1920, e no mesmo dia ele ainda faturou o bronze na prova em equipe, ao lado de Sebastião Wolf, Fernando Soledade, Dario Barbosa e Guilherme Paraense.

Nascido em 14 de março no Rio de Janeiro, Afrânio Antônio da Costa foi diretor de tiro esportivo do Fluminense e construiu o estande em Laranjeiras. O carioca também ajudou na fundação da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, tendo sido um de seus presidentes, e foi vice-presidente da União Internacional de Tiro.

Primeiro ouro do Brasil

Guilherme Paraense foi o primeiro brasileiro a subir no lugar mais alto do pódio. Ele é quem dá o nome do ginásio popularmente conhecido como Mangueirinho, no Pará. Ele nasceu em Belém do Para, em 25 de junho de 1884, e serviu ao Exército Brasileiro. Além de primeiro medalhista, ele também foi porta-bandeira da delegação na abertura dos jogos. Ele competiu no Tiro Rápido Masculino, que consistia em 30 tiros, divididos em 5 série de 6 disparo, e tinha como pontuação máxima 300 pontos. Ele fez 274. Além do ouro, ele também trouxe para casa o bronze, conquistado na disputa por equipes.