Saiba quantas vezes o Brasil já participou das Olimpíadas

Alexandre Loureiro/COB Time Brasil com uniformes para as Olimpíadas 2024



O Brasil estreou nesta quinta-feira (25) nas Olimpíadas de Paris 2024 com vitória no futebol feminino, handebol feminino e classificação no tiro com arco feminino e masculino. Apesar dos brasileiros terem sido presentes nas últimas edições, com o país se superando, conseguindo alcançar melhores posições, subindo no quadro de medalhas e sendo favorito em algumas modalidades, os brasileiros nem sempre estiveram presentes nos Jogos Olímpicos. Iniciados em 1896, o Brasil só passou a competir em 1920, quando a competição foi realizada em Antuérpia, na Bélgica. Porém, a entrada foi iniciado em 1914, quando foi fundado o Comitê Olímpico Nacional (CON), atual Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Com exceção de 1928, quando os Jogos foram realizados na Holanda e o COB não tinha orçamento para enviar os atletas, o país se fez presente em todas as edições, ou seja, já participou de 24 edições. Durante esse tempo, são 150 medalhas, sendo 37 ouros. No ranking geral, o Brasil aparece na 32ª posição como maiores vencedores, e é o sul-americano mais bem colocado, sendo, também, o único que já sediou as Olimpíadas, em 2016 no Rio de Janeiro.