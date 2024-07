Conheça Raquel Kochhann, atleta que irá carregar bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Olímpicos

Natural de Santa Catarina, capitã do time brasileiro de rúgbi já teve câncer e ficou 20 meses afastada do esporte que tanto ama

Gaspar Nóbrega/COB Raquel será a porta-bandeira do Brasil



Natural de Saudade, oeste de Santa Catarina e crescida em Pinhalzinho, cidade ao lado, a jogadora de rúgbi, Raquel Kocchann, 31 anos, será a porta-bandeira do país na abertura oficial das Olimpíadas de Paris 2024. Após sua participação nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Raquel descobriu um câncer de mama e o tratamento foi demorado. Apesar da fadiga excessiva durante o tratamento, a atleta não deixou de praticar atividade física, mas sempre com cautela para que o corpo não cansasse demais. Quando retornou aos campos para jogar, após 20 meses afastada, a esportista disse que foi a melhor sensação do mundo, afinal, estava fazendo algo que amava tanto. Agora, depois de ter enfrentado momentos difíceis e ter conseguido se curar do câncer, Raquel experimentará um novo sentimento: o de carregar a bandeira do Brasil. Esta será a terceira olimpíada da jogadora, que é capitã do time Yaras, time da seleção brasileira feminina de rúgbi.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp