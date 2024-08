Diogo Soares termina na 23ª posição na final de ginástica artística em Paris

Ginasta foi o único a representar o Brasil na decisão e obteve pontuação de 78,698; japonês Oka Shinnosuke levou o ouro

Ricardo Bufolin/CBG Diogo Soares, ginasta brasileiro durante apresentação nas Olimpíadas de Paris



Diogo Soares, único brasileiro a representar o país na final do individual geral masculino da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris-2024, terminou na 23ª posição. Com uma pontuação de 78,698, o atleta não conseguiu superar seu desempenho nos Jogos de Tóquio, onde havia alcançado o 20º lugar. O medalhista de ouro desta edição foi o japonês Oka Shinnosuke, que obteve uma impressionante marca de 86,832. Na fase de classificação, Soares se destacou ao garantir a 19ª posição entre 96 competidores. Seu desempenho começou promissor, com uma colocação de 6º após as duas primeiras rotações. Contudo, o atleta enfrentou dificuldades nas etapas finais, resultando em quedas no solo e no cavalo com alças, o que impactou negativamente suas notas. Entre os atletas considerados favoritos, o japonês Hashimoto Daiki e o chinês Zhang Boheng também não conseguiram atingir suas expectativas. Zhang, que ficou com a medalha de prata, registrou uma pontuação de 86,599, enquanto o bronze foi conquistado por Ruoteng Xiao, que obteve 86,364.

*Reportagem produzida com auxílio de IA