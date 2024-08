Em dia de mar calmo, Medina pega só uma onda e perde semifinal para australiano

Brasileiro vai disputar o bronze com peruano Alonso Correa ainda nesta segunda-feira (5)

William Lucas/COB Medina disputou final das Olimpíadas com Jack Robinson, da Austrália



Depois de muitos dias de espera, porque o surfe estava sendo adiado devido às condições do mar, Gabriel Medina e Jack Robinson, da Austrália, disputaram nesta segunda-feira (5) a semifinal do surfe nas Olimpíadas de Paris. Pegaram um mar calmo, com poucas oportunidades de ondas, o que fez com que levasse a melhor aquele que aproveitasse as poucas oportunidades que apareciam. Os surfistas começaram se marcando muito, lutando para quem conseguiria pegar a primeira onda. A vantagem foi do australiano, que em sua primeira onda fez uma pequena manobra que rendeu 0.50. Na sequência, pegou outra e pontuou 4.50. Na terceira onda que apareceu, Medina foi e, apenas em uma, conseguiu pontuar mais do que Robinson, fazendo 6.33.

Com a vantagem na disputa, já que a última manobra tinha sido do brasileiro, o australiano aproveitou um tudo que se formou para aumentar sua nota. Ele conseguiu. Tirou 7.83 e subiu sua pontuação para 12.33. Essa foi a maior nota das duas baterias da semifinal. Medina esperou uma onda boa, e não gastou sua prioridade com qualquer uma que aparecia. Marcando cinco minutos para o final da bateria, nenhuma onda se formava no mar para que o brasileiro pudesse pontuar. Ele precisava de um 6.01 para conseguir voltar a liderança, mas não conseguiu. Foram mais de 10 minutos sem ondas, o que fez com que o australiano conseguisse avançar para final. Medina vai disputar o bronze com o peruano Alonso Correa ainda nesta segunda-feira.