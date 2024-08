Teddy Riner brilha, garante vitória da equipe francesa de judô em Paris e mira Los Angeles-2028

Judoca é o recordista olímpico da modalidade, com cinco ouros (sendo três individuais) e dois bronzes; França venceu o Japão na final

DANIEL IRUNGU/EFE/EPA Teddy Riner, da França, celebra após vencer o Japão na final por equipes mistas de judô dos Jogos Olímpicos de Paris 2024



Teddy Riner, o lendário judoca francês de 35 anos, consolidou seu status ao garantir o ouro para a França vencendo a última luta contra o Japão da disputa de equipes mistas do judô nos Jogos Olímpicos deste ano. Campeão também dos pesos-pesados em Paris, ele tem três ouros olímpicos individuais — já havia triunfado em Londres-2012 e Rio de Janeiro 2016 —e dois por equipes — a França se sagrou campeã em Tóquio-2020 (a nomenclatura não mudou mesmo com adiamento dos Jogos em um ano). Além disso, o judoca tem duas medalhas de bronze, conquistadas em Pequim-2008 e Tóquio-2020. Com esses resultados, Riner se tornou o recordista isolado na modalidade, mas o atleta ainda não descartou a possibilidade de competir de Los Angeles 2028. “Espero ir para Los Angeles 2028, mas primeiro preciso descansar, olhar para esta medalha, passar um tempo com minha família e depois voltar a treinar para me preparar para o próximo passo.”

Em uma final histórica, a França estava perdendo por 3 a 1 para o Japão. Contudo, com o apoio de uma torcida vibrante que entoava “A Marselhesa”, a equipe francesa conseguiu reverter a situação. Joan-Benjamin Gaba e Clarisse Agbegnenou venceram seus confrontos em golden scores, empatando a disputa. O duelo decisivo ficou a cargo de Teddy Riner, que já havia vencido uma luta no golden score e, finalmente, conseguiu o ponto decisivo para garantir o ouro para a França. Na modalidade de equipes, cada seleção é formada por seis judocas, sendo três homens e três mulheres, distribuídos em diversas categorias de peso.

Riner já havia tido uma notável luta contra o sul-coreano Lee Joon-hwan, um judoca 60 quilos mais leve, durante as semifinais. O francês não demorou para garantir a vitória, finalizando a luta em pouco mais de um minuto e meio. Mas por que a Coreia mandou um judoca muito mais leve para o tatame contra um dos maiores nomes do esporte? Os sul-coreanos acreditavam que nem Lee, que compete na categoria até 81 kg, nem Han Juyeop, que luta na categoria até 90 kg, tinham chance contra Teddy. Então, a ideia era “sacrificar” o judoca mais leve esperando que Juyeop garantisse um ponto. Entretanto, a estratégia não teve o efeito desejado.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA