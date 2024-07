Espanha ganha de 2 a 1 do estreante Uzbequistão na estreia das Olimpíadas

Apesar de ter perdido pênalti, o meia espanhol Sergio Gómez marcou um gol logo em seguida

FRANCK FIFE / AFP Jogadores da Espanha comemoram após time marcar gol



A estreia dos Jogos Olímpicos começou nesta quarta-feira (14), com futebol masculino em campo. Entre a disputa, Espanha, uma das favoritas, que enfrentou o Uzbequistão. A partida foi no Estádio Parque dos Príncipes, Paris. A seleção espanhola, atual vice-campeã, já que foi prata em Tóquio conta com mais três medalhas olímpicas, sendo prata em Sydney 2000 e Antuérpia 1920, e ouro em Barcelona em 1992. Já o time rival, Uzbequistão faz sua estreia em campo nas olimpíadas. Espanha é comandada pelo técnico Santi Denia, enquanto Uzbesquistão por Timur Kapadze. O time espanhol começou a estreia dos jogos com vitória, após ganhar de 2 a 1. O meia Sergio Gómez, fez um gol no segundo tempo, alguns minutos após ter perdido um pênalti. O lateral direita Pubill, entretanto, já havia marcado um gol no primeiro tempo e para não ficar atrás, o time da Uzbequistão fez um pelo Buriev. Liderando o grupo C da competição de futebol, a Espanha iniciou o placar com três pontos, outros membros do grupo são o Egito e a República Dominicana, que se enfrentam também nesta quarta-feira (24). Os dois primeiros colocados irão para as quartas de final.