Leal, jogador de vôlei do Brasil, leva susto durante treino para as Olimpíadas

Ele foi atendido pela equipe médica logo em seguida, mas por enquanto não preocupa para a estreia da seleção, no sábado

Reprodução/Instagram/@cazetv Ele foi atendido pela equipe médica



O jogador de vôlei do time Brasil, Yoandy Leal, levou um susto nos treinos nesta quarta-feira (24). Isso porque ele acabou se machucando e até caiu no chão durante uma jogada nos treinos que antecedem os Jogos Olímpicos. Amparado pela equipe técnica, as imagens mostram o momento em que ele é atendido. Nos comentários, torcedores do Brasil desejaram melhoras ao jogador, além de pedirem para jogar sal grosso na equipe. “Pelo amor de Deus, vamos de sal grosso em todos os jogadores”, escreveu uma internauta. “Vamos fazer uma grande oração para os atletas”, disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CazéTV (@cazetv_oficial)