Snoop Dogg carregará tocha olímpica por Paris

O rapper Snoop Dogg será um dos responsáveis por levar a tocha olímpica, segundo noticiado nesta terça-feira (23). O americano desfilará pelas ruas de Saint-Denis com a tocha em mãos e passará pelo subúrbio da região metropolitana de Paris, que fica no norte da capital francesa. Quem contou a novidade foi o prefeito do município, Mathieu Hanotin, por meio das redes sociais. Outra pessoa que marcará presença na caminhada com a chama olímpica é a rapper francês MC Solaar e a atriz Laetitia Casta. Quem irá acendar a tocha, entretanto, é surpresa e só será revelado na hora. Se não bastasse, o astro do rap, Snoop Dogg, será também comentarista dos Jogos Olímpicos por meio do contrato com a emissora norte-americans NBC.

Saint-Denis mayor @mathieuhanotin announced @SnoopDogg will be among the final torchbearers carrying the Olympic flame through the streets of Saint-Denis before the #Paris2024 opening ceremony on Friday.

The person who will light the Olympic cauldron during the opening ceremony… pic.twitter.com/BVUT2Z8GaG

— CITIUS MAG (@CitiusMag) July 23, 2024