Espanha vence Nigéria com golaço de melhor do mundo e avança para quartas de final das Olimpíadas

Duas vezes Bola de Ouro, Alexia Putellas faz o único gol em jogo dominado pela seleção europeia e mantém viva a classificação do Brasil

EFE/David Aliaga/RFEF Seleção titular da seleção espanhola na segunda partida da fase de grupos dos Jogos Olímpicos Paris 2024, disputada contra a Nigéria



Espanha e Nigéria se enfrentaram neste domingo (28), em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C dos Jogos Olímpicos 2024. Sem muitas surpresas, a Espanha impôs seu modo de jogar, priorizando a posse de bola e aproveitando a qualidade individual de cada jogadora. A Nigéria, por sua vez, considerada a equipe mais fraca do grupo, conseguiu se defender e incomodar as adversárias com rápidos contra-ataques. As nigerianas tiveram a primeira chance clara de gol. Aos 22 minutos, a atacante Esther Okoronkwo recebeu um belo passe da capitã Ajibade, mas o chute cruzado e rasteiro acabou parando na boa defesa da goleira Abelleira. Não demorou para as espanholas responderem. Aos 22 minutos, a atual melhor do mundo, Aitana Bonmatí, aproveitou a sobra na área nigeriana e finalizou forte, mas, em cima da lateral Okeke.

A chance mais clara de gol na primeira etapa surgiu aos 35 minutos. A estrela do clube espanhol, Atlético de Madrid, e capitã da seleção nigeriana, Ajibade, recebeu um belo lançamento e saiu cara à cara com a goleira espanhola, mas, desequilibrada e sem o domínio da bola, não conseguiu finalizar. Aos 44, Alexia Putellas teve nos pés a melhor chance da Espanha para abrir o marcador, mas a conclusão do cruzamento parou no reflexo da goleira nigeriana Nnadozie, que fez uma ótima defesa com a mão direita. Sem interrupções ao longo do jogo, a arbitragem deu apenas 1 minuto de acréscimo e o primeiro tempo se encerrou em 0 a 0.

Durante o intervalo, a técnica espanhola decidiu colocar mais velocidade na equipe e tirou do banco a lateral Olga Carmona e a atacante Athenea del Castillo, companheiras de Real Madrid. Aos 7 minutos, a atacante Paralluelo aproveitou o bom cruzamento e desviou com a coxa para o gol, mas, após a revisão feita pelo VAR, foi marcado o impedimento da meio-campista Putellas. A dupla Merengue, descansada, mostrou porque entraram para o segundo tempo. Aos 12 minutos, Athenea fez um ótimo cruzamento para Carmona, que finalizou na entrada da área, passando muito perto do gol.

A Nigéria, sem espaço para armar as jogadas, manteve a mesma estratégia do primeiro tempo de jogar no contra-ataque. Aos 19 minutos, Oshoala e Ajibade subiram contra a desarrumada defesa adversária, mas, mais uma vez, a superioridade técnica entre as equipes fez diferença e as espanholas impediram a conclusão da jogada. Putellas, que quase abriu o placar na finalização bloqueada em cima da linha aos 35 minutos, surpreendeu a todos com a cobrança de falta direta para o gol. Aos 39, a estrela do Barcelona cobrou na ponta direita da área e encobriu a goleira nigeriana, 1 a 0 Espanha.

A Nigéria ainda teve a chance de arrancar o empate nos últimos minutos do jogo. Ihezuo, que entrou ao longo da segunda etapa, disparou em velocidade, mas acabou chutando em cima da goleira espanhola. Com a vitória, a Espanha se isola no Grupo C e mantém viva a esperança da classificação da seleção Brasileira. Para o mata-mata, avançam as duas melhores equipes de cada grupo junto das duas melhores terceiras colocadas. O próximo confronto da Espanha na competição é justamente contra o Brasil, na próxima quarta-feira (31), às 12 horas.